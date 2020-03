Arrivano da Milano e passeggiano sui viali a mare: denunciati

Stretta sui controlli della polizia municipale a Viareggio sui locali e sulle seconde case: sono 750 i controlli nei locali aperti al pubblico, 44 gli automezzi fermati e 25 le persone controllate a piedi. Tutti solo nella giornata di ieri.

“Controlli necessari, che comportano un impegno importante da parte della polizia municipale e che dimostrano tutta la consapevolezza dei cittadini di Viareggio e di Torre del Lago – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -in pochi escono a passeggio, tutti rispettano la distanza di sicurezza”.

Ma se la maggioranza dei cittadini e praticamente tutti i locali rispettano le regole, pure qualcuno è incorso nelle sanzioni: tre sono le denunce, penali lo ricordiamo, sporte dalla polizia municipale, tutte a cittadini che stavano passeggiando.

Il primo caso è un uomo residente a Torre del Lago che in questi giorni era già stato controllato più volte ma che non aveva accettato il suggerimento di tornare nella propria abitazione rifiutandosi di ottemperare alle regole. Gli altri provvedimenti invece riguardano una coppia di Milano arrivati nei giorni scorsi a Viareggio nella casa vacanze. I due non solo stavano passeggiando tranquillamente lungo i viali a mare, ma non si erano minimamente preoccupati di segnalare la loro presenza in città in piena contravvenzione dell’ordinanza del presidente della Regione.

Per tutti il rischio è un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi.

“Ci aspetta il fine settimana – continua il primo cittadino – e ci auguriamo di non dover assistere alle scene già viste, di afflusso di turisti sulla nostra passeggiata. Sia ben chiaro che la tolleranza sarà pari a zero. Non possiamo permetterci errori o rilassatezze: è in gioco la salute di tutti”.

Continuano intanto gli aggiornamenti del sindaco Giorgio Del Ghingaro che dal suo profilo social snocciola i numeri dell’emergenza ed invita a donare il sangue: “Sono 62 i positivi in tutta la provincia di Lucca. Di questi 26 in Versilia e 9 a Viareggio. Le quarantene sono 300 in Versilia, delle quali 60 a Viareggio. Ne sono terminate alcune: quindi le persone che hanno avuto contatti con i positivi ma non hanno avuto contagio possono tornare a fare la vita “normale” se pur con le molte limitazioni di questi giorni. Una raccomandazione in più, rispetto a quelle solite: arrivano sollecitazioni che le donazioni sono in calo. Chi può e chi vuole può andare in assoluta protezione a donare il sangue all’ospedale Versilia“.