Bar senza licenza aperto al Forte: scatta la denuncia

Controlli serrati per il rispetto dell’ordinanza a Forte dei Marmi. Nella giornata di oggi (13 marzo), la polizia municipale ha denunciato una persona, la cui giustificazione per essere stato trovato fuori casa non ha retto, e un bar, che era regolarmente aperto nonostante non avesse neanche la licenza ad operare.

Il sindaco Bruno Murzi ha fatto il consueto bilancio giornaliero, sottolineando l’assenza di nuovi casi e il moderato aumento di tamponi positivi in Versilia (dato non sovrapponibile, però, fra l’aumento indicato dalla Regione e quello della Asl Toscana Nord Ovest).

L’invito del sindaco rimane quello di rispettare l’ordinanza a rimanere a casa per diminuire il livello di contagi.