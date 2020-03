Coronavirus, 13 casi in più in provincia di Lucca

#Coronavirus: aggiornamento Sono 62 i positivi in tutta la provincia di Lucca. Di questi 26 in Versilia e 9 a Viareggio. Le quarantene: 300 in Versilia, delle quali 60 a Viareggio. Ne sono terminate alcune: quindi le persone che hanno avuto contatti con i positivi ma non hanno avuto contagio possono tornare a fare la vita “normale” se pur con le molte limitazioni di questi giorni. 👉Una raccomandazione in più, rispetto a quelle solite: arrivano sollecitazioni che le donazioni sono in calo. Chi può e chi vuole può andare in assoluta protezione a donare il sangue all’ospedale Versilia.