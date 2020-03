Coronavirus, positivo anche il consigliere della Lega Giovanni Minniti

Positivo al tampone per il coronavirus anche il consigliere comunale della Lega di Lucca, Giovanni Minniti.

“Ieri pomeriggio – dice – mi hanno comunicato l’esito positivo del tampone e pertanto dovrò stare in isolamento. Volevo rassicurare tutti i miei amici che sto bene e per correttezza pubblico questa comunicazione, al solo fine di rammentare a chi mi è stato vicino di avere una particolare attenzione per sé ed i propri familiari”.

“È innegabile – spiega – il difficile momento che tutti stiamo affrontando contro questo nemico sconosciuto e sono oltremodo dispiaciuto per i colleghi di lavoro, per lo scompiglio che è conseguito alla mia vicinanza negli scorsi giorni. Un caro saluto a tutti ed a rivederci presto con la speranza di poter tornare a scambiarci un abbraccio ed una spensierata stretta di mano”.

“Al collega Minniti, positivo al coronavirus, il nostro augurio di pronta guarigione. Esprimiamo vicinanza a Giovanni: un grande in bocca al lupo da tutti noi”. Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Serena Borselli, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini, Simona Testaferrata e Enrico Torrini.