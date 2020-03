Tornare dalle Canarie? Si può. Parola dell’ex consigliere comunale di Capannori, Daniele Lazzareschi.

“Io ero a Gran Canaria – dice – Dovevo tornare il 14 marzo. Ovviamente mercoledì, vedendo molte restrizioni dallo stato italiano, mi sono attivato andando all’ambasciata a Las Palmas. Sono stato invitato a partire il prima possibile a lasciare l’isola, perché sarebbero presto state applicate misure più restrittive. Soluzioni? Volo interno in Spagna per Barcellona poi o nave Grimaldi per Civitavecchia o auto a noleggio o treno, oppure spostamento per Nizza e poi treno per l’Italia o ancora Amsterdam per poi volare a Pisa”.

Foto 2 di 2



“Queste sono state le proposte delle ambasciate delle varie isole – conclude Lazzareschi – Ma tanta gente forse vuole un volo di stato, oppure aspetta aprile per i nuovi voli. I voli vengono rimborsati: se avete premura seguite queste rotte. Io ho scelto Nizza e mi trovo in Costa Azzurra”.

Lazzareschi ha anche approntato una diretta Facebook per dare consigli a chi vuole tornare in Italia.