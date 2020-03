Minucciano, morto l’ex sindaco Benito Davini

Lutto nel comune di Minucciano. La comunità piange la perdita di Benito Davini, che si è spento ieri (13 marzo) all’età di 91 anni. Davini è stata una figura di rilievo per Minucciano fin dagli anni ’50 ed è stato sindaco dal 1960 al 1965.

“Si è speso per Minucciano con sacrificio e generosità – le parole del sindaco Nicola Poli – nell’attività imprenditoriale locale, rimanendo sempre legato al suo territorio. In un momento delicato per l’intera nazione, in cui non è possibile svolgere le ordinarie celebrazioni funebri ed in cui non è pertanto possibile tributare la doverosa partecipazione istituzionale al lutto, l’amministrazione comunale, sicura di interpretare il sentimento dell’intero consiglio comunale e della cittadinanza, si stringe ai figli, al genero, alla nuora ed ai nipoti e manifesta loro vicinanza e profondo cordoglio”.