Coronavirus, 34 nuovi casi positivi in provincia di Lucca

Sono 34 i casi positivi in più in provincia di Lucca da ieri per il coronavirus. Così emerge dai dati della Regione Toscana.

I nuovi casi segnalati dall’Asl Toscana Nord Ovest sono 15 su Lucca e 18 sulla Versilia. A Lucca e Valle del Serchio 9 sono ricoverati al San Luca, gli altri sono a casa. Di Lucca città sono un 39enne, un 58enne, un 65enne, un 72enne, un 73enne e un 82enne in ospedale. Sempre al San Luca una 64enne di Pieve Fosciana (primo caso in paese), un 82enne di Barga (anche qui primo caso) e un 74enne di Porcari. A casa due casi di Castelnuovo, due uomini di 60 anni, una 54enne di Altopascio (già comunicata ieri dal sindaco D’Ambrosio), un 51enne di Capannori, una 60enne di Lucca e la sindaca di Villa Basilica, la 41enne Elisa Anelli (anche in questo caso il contagio era già noto ieri).

Prevalentemente a domicilio i nuovi casi versiliesi. In ospedale ci sono una 79enne di Seravezza e un 60enne di Massarosa. Sono a casa tre persone di Forte dei Marmi (58 anni, 25 e 23 anni), tre a Camaiore (un 53enne, una 52enne e una 45enne), tre a Seravezza (un 70enne e un 54enne e un 70enne), cinque a Pietrasanta. Fra i casi di Pietrasanta anche una bambina di 10 anni oltre a quattro donne di 50, 51, 62 e 47 anni. Due i casi a Stazzema: una donna di 79 anni e una di 55. Sei altri casi, che mancano al conto della comunicazione dell’Asl Toscana Nord Ovest fra ieri e oggi, risultano già conteggiati nel computo complessivo della Regione.

Sono 151 in totale in Toscana i nuovi contagiati e salgono dunque a 781dall’inizio dell’emergenza. Tenuto conto di sette guarigioni virali, i cosiddetti ‘negativizzati’ (uno in più rispetto a ieri), cinque guarigioni cliniche e dieci decessi (l’ultimo è un ottantottenne di Poggibonsi, ricoverato alle Scotte dal 7 marzo), i casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 759. Spetterà in ogni caso all’Istituto di sanità superiore attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 70 a 98 anni, affette da più patologie. 282 sono al momento i ricoverati in ospedale, di cui 107 in terapia intensiva.

Di 781 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non necessariamente sempre corrisponde con quella di residenza: 162 Firenze, 79 Pistoia, 42 Prato (totale Asl centro: 283), 130 Lucca, 108 Massa-Carrara, 71 Pisa, 50 Livorno (totale Asl nord ovest: 359), 38 Grosseto, 60 Siena, 41 Arezzo (totale sud est: 139).

Dall’1 febbraio ad oggi sono in tutto stati esaminati 5132 tamponi, in alcuni casi sono stati effettuati più test per la stesso paziente.

Dal monitoraggio giornaliero, il dato è in questo caso quello a mezzogiorno di oggi, sono invece 7.443 (1.259 in più in ventiquattro ore) le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 3.725 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di quest’ultimi sono 2.163 nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 142 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 277 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Gli altri 3.718 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 573 nella Asl Centro, 1.632 nell’Asl Nord Ovest e 1.513 nell’Asl Sud Est.