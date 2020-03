Coronavirus, a Porcari i casi nuovi sono quattro

Porcari, sono sei in totale i casi di contagio sul territorio comunale. Il conto a livello locale lo aggiorna, infatti, il sindaco Leonardo Fornaciari, che in sostanza quadruplica quelle che sono le comunicazioni ufficiali dell’Asl di riferimento.

Oltre al 73enne contagiato e ricoverato in ospedale sono risultati positivi altri tre uomini, rispettivamente di 56, 80 e 57 anni. I primi due sono ricoverati in ospedale, l’ultimo è in quarantena a casa.

“Pronta guarigione per tutti – commenta il sindaco – con un pensiero particolare ai ricoverati e alle loro famiglie. I casi di contagio stanno aumentando a livello nazionale e aumenteranno anche nei prossimi giorni. Questo vuol dire che dobbiamo essere ancora più rigidi nel rispetto delle regole”.

“Alcuni cittadini mi chiedono di lavare le strade – dice ancora il primo cittadino – Voglio precisare che ad oggi questa notizia non è condivisa dagli addetti ai lavori ma se la comunità medico-scientifica dicesse che serve lavare le strade con una certa sostanza, state tranquilli che non aspetterò un secondo e vedrete lavare le strade“.