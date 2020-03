Coronavirus, casi raddoppiati in due giorni in provincia di Lucca

Coronavirus, ecco i numeri divisi per zona. A fare un po’ di chiarezza sulle comunicazioni ormai disallineate fra Regione Toscana e Asl Toscana Nord Ovest è il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

Come sottolineato ieri da Lucca in Diretta i casi in provincia di Lucca sono 96, con una crescita di 47 casi in due giorni. Di questi 50 riguardano Lucca, Piana e Valle del Serchio e 46 la Versilia. A sua volta in Versilia 14 casi riguardano la città di Viareggio. Sette di loro si stanno curando a casa, sette in ospedale.

“I dati – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – sono in forte aumento percentuale e per questo sollecito ancora una volta tutti a rimanere a casa, nonostante la straordinaria giornata di sole. Non deve essere considerato come un sacrificio, perché solo così facciamo del bene a noi stessi e agli altri”.

Il sindaco di Viareggio ha, con ordinanza, vietato l’accesso alla passeggiata e alle marine. Ma l’invito è quello di non affollare le pinete e il viale dei Tigli.