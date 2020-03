Coronavirus, in Versilia i casi salgono già a 60: 14 a Viareggio

Numeri che ‘ballano’ per i casi di coronavirus in Versilia. Il totale di oggi, infatti, secondo le indicazioni della Asl parla di 52 contagiati, ma i bilanci dei sindaci di Forte dei Marmi e di Viareggio ne contano già qualcuno in più.

Per Bruno Murzi, primo cittadino del Forte, i positivi al contagio sulla costa sono 58, di cui 11 nel suo Comune: “I casi aumentano – ricorda – per come ci attendevamo. La cosa positiva è che a Forte dei Marmi i contagi sono tutti riconducibili, al momento, allo stesso nucleo familiare per due contatti con le zone maggiormente colpite dal virus”. Murzi ha poi sottolineato come nella giornata di oggi (15 marzo) in paese non ci siano stati movimenti significativi: “La gente ha deciso di stare a casa ed anche quelli che nelle settimane scorse sono arrivati dalla Lombardia stanno chiusi nelle loro abitazioni”.

Per il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, i casi sono 60. Rispetto al conteggio di Murzi si aggiungono due nuovi casi che riguardano proprio il suo Comune. Questo porta al seguente panorama, Comune per Comune: 14 casi a Viareggio, 11 a Forte dei Marmi, 10 a Seravezza, 8 a Camaiore, 7 a Pietrasanta, 4 a Massarosa e 3 a Stazzema.

Anche il sindaco Del Ghingaro ha sottolineato l’esempio positivo dato dalla città nel weekend, con i cittadini che hanno rispettato decreti ed ordinanze. “Bisogna continuare così – ha detto – per evitare il più possibile la diffusione del contagio”.