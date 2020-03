Coronavirus, la Asl aggiorna i dati complessivi: sono 53 in più rispetto a ieri

Aggiornamento in tarda serata per i nuovi casi da coronavirus in provincia di Lucca.

In totale i nuovi casi positivi fra Lucca e Versilia sono 53, 19 in più rispetto a quelli comunicati nel pomeriggio. Sono in totale 149 i casi in provincia di Lucca.

Fra questi ci sono anche i primi casi a Borgo a Mozzano (un uomo di 42 anni) e a Fabbriche di Vergemoli (un 78enne), entrambi curati a domicilio. Fra i contagiati anche un bambino di 10 anni di Coreglia Antelminelli, curato a casa con un uomo di 46 anni.

Sono in ospedale un 61enne di Montecarlo, una 80enne e un 71enne di Capannori, un 48enne di Lucca, una donna di 80 anni e un uomo di 66 di Castelnuovo Garfagnana e un 80enne di cui non è stata dichiarata la provenienza. Gli altri casi sono in cura in casa: un 57enne e un 56enne di Porcari, a domicilio, un 48enne e un 69enne di Lucca, un 51enne di Castelnuovo.

Quattro i casi in più per la Versilia: in ospedale una donna di 61 anni e un uomo di 32 anni di Viareggio. Un uomo di 64 anni di Pietrasanta e un 54enne sono ricoverati in casa.