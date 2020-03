Coronavirus, ricoverato al San Luca il sindaco di Lucca

Un “lieve peggioramento” delle condizioni di salute. Il sindaco Alessandro Tambellini, colpito da Covid-19, è stato ricoverato in serata di oggi (15 marzo) all’ospedale San Luca.

A scopo precazionale, vista la situazione delicata, è stato deciso dal personale medico del nosocomio di Lucca di trattenere il primo cittadino per accertamenti in ospedale.

Tambellini era risultato positivo martedì scorso al coronavirus: lunedì aveva avuto i sintomi di un’influenza ed era stato sottoposto al tampone. Il risultato era stato positivo ma le complessive buone condizioni di salute avevano convinto che non fosse necessario il ricovero.

“Sto bene a parte la febbre“, aveva subito rassicurato Tambellini in un video messaggio postato su Facebook. E in questi giorni il primo cittadino dalla quarantena nella sua abitazione aveva continuato a lavorare, collegandosi giornalmente in videoconferenza con i suoi collaboratori e soprattutto con il coc della protezione civile aperto da giorni per gestire l’emergenza.

In serata purtroppo il peggioramento delle condizioni (sotto forma di febbre alta e di difficoltà respiratorie, oltre a un generale quadro di debolezza) e il trasferimento in ospedale per accertamenti. Tambellini si trovava in quarantena nella sua abitazione di Sant’Alessio dove dalla scorsa settimana si trovano in isolamento anche i suoi familiari. Ora è ricoverato nel reparto di malattie infettive.