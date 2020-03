Primo caso di coronavirus a Pescaglia: si cura a casa una donna di 55 anni

Primo caso di contagio da coronavirus a Pescaglia.

A comunicarlo è il sindaco Andrea Bonfanti. Si tratta di una donna di 55 anni le cui condizioni generali di salute sono buone. Attualmente è in quarantena nella propria abitazione.

“A lei e ai suoi cari – dice Bonfanti – mando l’abbraccio della comunità di Pescaglia, che aspetta che torni più in forma di prima. La donna ha già segnalato all’Asl le persone con cui è stata a stretto contatto, quindi la procedura per limitare il contagio è attiva. Non chiedetemi chi è, perché non è importante: chi doveva essere avvistato perché è stato a stretto contatto con la donna è già stato avvistato. Tutti gli altri devono stare tranquilli e seguire i comportamenti responsabili che abbiamo detto più volte: restiamo a casa, evitiamo i contatti il più possibile, anche con le persone a cui vogliamo bene. È l’unica strada che abbiamo per vincere contro il coronavirus”.

“Ricordate – aggiunge il sindaco – che ci vorrà ancora del tempo prima che si vedano gli effetti di queste misure drastiche che il governo ha preso. Sono sicuro che ce la faremo, sono sicuro che ne usciremo più forti di prima. Dal secondo dopoguerra ad oggi questa è senza dubbio la peggiore emergenza capitata in Italia: c’è bisogno di responsabilità, coraggio e tanta solidarietà”.