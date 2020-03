Rossi a Lucca: “Riattiveremo letti di terapia intensiva a Campo di Marte”

Letti di terapia intensiva al Campo di Marte? Si può, parola del governatore Enrico Rossi.

È lo stesso presidente della Regione, infatti, che annuncia la possibile riattivazione di alcuni letti negli ospedali dismessi o in disuso. “Oggi ho visitato il vecchio ospedale di Lucca parzialmente in disuso – dice – quello di Massa dismesso, quello di Carrara, e quello del vecchio Santa Chiara di Pisa. In tutto abbiamo trovato 150 posti letto di terapia intensiva che sono riattivabili in una decina di giorni e che si aggiungono ai 447 di terapia intensiva che, con i nuovi ospedali, sono già aumentati del 30 per cento”.

“Ho parlato con la protezione civile nazionale – dice ancora il presidente – e ho chiesto almeno trecento ventilatori. Noi vogliamo mettere al primo posto la vita. Domani farò altri sopralluoghi su strutture dismesse o parzialmente in disuso. Insieme possiamo farcela. Ce la faremo”.