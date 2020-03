Mura sbarrate e transennate. Come mai era accaduto, per un periodo tanto lungo, nella storia recente. Fino al 25 marzo, secondo l’ordinanza del sindaco, la passeggiata delle mura urbane sarà off limits.

L’obiettivo è quello di evitare la presenza in contemporanea di troppe persone a passeggiare nello stesso luogo. Le mura, nei giorni scorsi, erano regolarmente frequentate da persone per due passi o per un allenamento. E non tutti rispettavano le distanze richieste da decreto.

Da stanotte transenne con affissa l’ordinanza di divieto e strisce colorate impediscono l’accesso al monumento. A vigilare sull’osservanza del divieto ci saranno tutte le forze dell’ordine.

Per una tranquilla passeggiata sulle mura se ne riparlerà, salvo proroghe, dal 26 del mese.