Turisti spagnoli in giro in moto a Capannori: denunciati

Coronavirus, beccati due spagnoli in giro in moto per Capannori a fare i turisti. Denunciati dalla polizia municipale di Capannori.

A renderlo noto è il sindaco, Luca Menesini, che rinnova l’appello a “non fare i furbi”.

“I due spagnoli – che risiedono a Viareggio – dice – pensavano di fare un giretto in Lucchesia. Adesso passeranno dei guai: c’è il penale per il non rispetto delle regole per la salute pubblica. Oggi è domenica: fate solo ciò che è consentito, perché fioccheranno denunce“.

“Stiamo lottando – dice ancora – contro un virus dall’alta contagiosità, dobbiamo evitare i contatti sociali perché è l’unico strumento che abbiamo per vincere. E noi vogliamo vincere: e vogliamo vincere garantendo le cure mediche a tutti, a prescindere dall’età e dal conto in banca. Con responsabilità e solidarietà possiamo fare la differenza, ciascuno di noi gioca un ruolo importante. Uniti si vince”