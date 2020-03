Castelnuovo, i casi di coronavirus salgono a 9

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOSono 9 i casi di contagio nel comune di Castelnuovo. Il Sindaco Tagliasacchi fa appello ancora una volta al senso di responsabilità della cittadinanza che deve stare a casa. Persone alla pista di atletica e a passeggio per le strade dimostrano che ancora non è del tutto chiaro il rischio che corriamo. Le forze dell’ordine saranno inflessibili verso coloro che escono di casa senza giustificati motivi. Il Centro Intercomunale dell’Unione Comuni e l’Azienda ASL hanno attivato un servizio di supporto psicologico per lepersone in isolamento. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al n. 0583 6448313. Garantita comunque una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.