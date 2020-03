Covid19, il Comune rifornisce di mascherine il San Luca

Mascherine in distribuzione al personale dell’ospedale di Lucca, grazie ad un accordo trovato dal Comune di Lucca con un fornitore. Lo annuncia l’assessore alla protezione civile, Francesco Raspini, ricordando il ruolo fondamentale del personale Asl in questa delicatissima fase.

“I medici e gli infermieri del San Luca, in particolare quelli di malattie infettive, della terapia intensiva e subintensiva, del pronto soccorso – afferma – e i medici di medicina generale che visitano i pazienti a domicilio sono la prima linea di questa battaglia”.

“Li possiamo e li dobbiamo aiutare – afferma – stando a casa e diminuendo il più possibile le occasioni di contagio. Ma li dobbiamo anche difendere mettendo loro a disposizione i dispositivi di protezione fondamentali per non ammalarsi”.

“Negli ultimi giorni – spiega Raspini – il Comune di Luca è riuscito a reperire da un fornitore toscano una discreta quantità di mascherine chirurgiche. Già da ieri mattina abbiamo cominciato a rifornire l’ospedale San Luca e da questa mattina abbiamo cominciato a consegnarle, attraverso l’ordine dei Medici, anche ai medici di medicina generale che ne hanno bisogno come il pane per effettuare le visite domiciliari”.

“Certo, avrebbero bisogno di presidi più adeguati – va avanti Raspini -, ne siamo consapevoli e ci stiamo lavorando, in attesa che il Governo e la Regione riescano a sbloccare la situazione facendone arrivare tutto ciò che serve. Per il momento questo è il nostro modo, certamente ancora insufficiente, di sdebitarci per tutto quello che queste persone stanno facendo, a rischio della loro vita, per la salute di tutti”.