Covid19, nuovo caso positivo ad Altopascio

Un’altra persona positiva al coronavirus ad Altopascio.

La notizia di un secondo caso positivo nel comune è stata confermata dal sindaco Sara D’Ambrosio.

“Si tratta – ha spiegato – di un signore di 54 anni ricoverato in ospedale. I casi positivi quindi sono due. A loro e alle loro famiglie va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità, perché sono momenti di grande preoccupazione. Così come voglio far sentire tutto il nostro affetto ai due miei colleghi sindaci di Villa Basilica e Lucca, Elisa Anelli e Alessandro Tambellini, anche loro positivi al Covid-19, e a ognuna di quelle persone che sta combattendo contro questa battaglia nuova e pericolosa”.

“Come vedete – ha aggiunto – il numero dei contagi è in aumento e i medici ci dicono che il picco dovrà ancora arrivare: i positivi di oggi, infatti, hanno contratto il virus quando ancora non era state prese le misure di contenimento, quindi dovremo aspettare almeno altri 10/15 giorni per cominciare a vedere gli effetti del distanziamento sociale che stiamo vivendo. Lo capite perché è così importante rispettare le regole, stare in casa e non fare i furbi? Lo capite perché ognuno di noi è potenzialmente un pericolo per tanti tanti altri a cascata?”.

“Lo ripeto – sottolinea D’Ambrosio -: i controlli ci sono e le denunce pesano nella vita. Non è tollerato fare sgarri alla regola ‘perché tanto sono giovane e non mi succede nulla’ (ci sono trentenni, quarantenni e cinquantenni ricoverati in ospedale), oppure perché ‘che vuoi che succeda per una cena, una festicciola, una partita a calcetto’”.

“Oggi – aggiunge – abbiamo solo un modo per salvarci e per far uscire il nostro Paese da questa situazione: stare in casa, limitare i contatti diretti ai familiari che vivono con noi, sostituire la visita o la frequentazione di persona – anche se fatta per pochi minuti – con telefonate e videochiamate. Distanti, ma uniti: vinceremo questa battaglia, ce la faremo insieme. Perché insieme siamo tutto”.