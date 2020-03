Farmacia Biagi, donati mascherine e gel alla terapia intensiva

La Farmacia Biagi in questo momento di difficoltà ha deciso di donare 20 mascherine Ffp2 e 9 litri di gel mani a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca.

“Per questo motivo – spiegano dalla società – vogliamo invitare altre farmacie e altre aziende di Lucca, a fare anche loro una donazione di materiale utile in questa emergenza. Guanti, termometri, pulsossimetri e mascherine sono in questo momento veramente difficili da trovare e sono ancora più importanti delle donazioni in denaro. In questo momento l’io deve diventare noi e dobbiamo tutti aiutarci per superare questa emergenza. Ringraziamo infine tutti i medici, gli infermieri, i farmacisti, che in questo momento stanno facendo il massimo per aiutare la popolazione”.