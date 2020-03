Finita l’odissea per i lucchesi bloccati alla Canarie

E’ finita l’odissea per le coppie di Capannori e di Lucca che erano rimaste da giorni bloccate alle Canarie, dopo l’annullamento dei voli da parte di Ryanair. In accoro con l’unità di crisi della Farnesia e l’ambasciata a Madrid, Neos Air domani (17 marzo) effettuerà altri due voli speciali da Tenerife a Malpensa per rimpatriare gli italiani che erano rimasti bloccati.

Le due coppie che si trovavano in questa situazione adesso possono tirare un sospiro di sollievo.