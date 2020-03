Insultano e sputano ai volontari che danno cibo ai gatti

Hanno offeso due giovani volontari che stavano accudendo la colonia felina del centro storico e poi hanno sputato loro mentre in piazza del Carmine si occupavano di dare da mangiare ai mici che vivono nella zona delle Chiavi d’oro.

La denuncia arriva da Giuliana Giurlani, membro dell’osservatorio affari animali del Comune di Lucca e “gattara patentata” dall’amministrazione comunale. E’ lei a raccontare quanto accaduto nella giornata di ieri (15 marzo) in una città blindata e deserta per le misure contro il contagio del coronavirus.

“Ieri pomeriggio – racconta – non appena pubblicata l’ordinanza che vieta l’accesso alle mura urbane, un gruppo di persone, visibilmente poco sobrie, hanno molestato due benemeriti gattari, così li definisce la legge. I giovani come ogni sera stavano accudendo (quindi per conto del Comune) la storica colonia felina delle Chiavi d oro, ovvero dei ‘bagnetti’ sul lato San Gregorio, quando si sono sentiti offendere malamente e persino sputare addosso senza alcun motivo. Fortunatamente non era una donna da sola, come succede nella maggior parte dei casi. L’assembramento così assortito di quella zona è già ben noto da anni alla nostra amministrazione . Ci auguriamo si possa riuscire ad evitarlo almeno in questi giorni di divieti con strade quasi deserte, realtà che rende questi personaggi ancora più pericolosi”.