Party in casa per festeggiare un compleanno: 6 denunciati

Stavano festeggiando un compleanno in una abitazione nella notte tra sabato e domenica, ma sono stati scoperti e denunciati a causa degli schiamazzi che hanno fatto allertare i vicini di casa. Succede così che ai tempi del coronavirus tre famiglie finiscono nei guai: gli adulti – in tutto sei persone – sono state infatti denunciate per violazione del decreto del governo che vieta gli assembramenti per evitare la diffusione dell’epidemia.

E’ uno dei risultati dei controlli che, incessantemente ormai, stanno svolgendo gli agenti della questura di Lucca, in collaborazione con le altre forze dell’ordine.

Nella notte tra sabato e domenica a segnalare la situazione è stato un residente che vive vicino all’abitazione dove si stava svolgendo il party. La polizia è andata a verificare e all’interno sono state trovate tre famiglie che stavano festeggiando allegramente la ricorrenza.

Durante i controlli è venuto alla luce anche un singolare episodio che mette in mostra le classiche dinamiche familiari tra uomo e donna.

Ieri pomeriggio (15 marzo) una volante di polizia ha fermato una macchina con a bordo marito e moglie. Entrambi hanno dichiarato che stavano andando a fare la spesa. Gli agenti hanno ricordato loro che solo un componente per famiglia può andare a fare la spesa, al ché la donna ha rimbrottato tutti i presenti dicendo che non poteva mandare il marito da solo perché non era in grado di scegliere i prodotti giusti. Gli, agenti, comprendendo la situazione di necessità, hanno congedato la coppia invitando l’uomo a restare in macchina mentre la moglie effettuava la spesa.