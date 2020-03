Primo caso a Borgo, Andreuccetti: “Rispettare le regole”

“Era nelle cose che sarebbe successo, niente di imprevedibile. Sono vicino alla persona e le auguro una pronta guarigione”. Lo dice il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti alla luce del primo caso di coronavirus che ha colpito una donna di 42 anni.

L’Asl ha preso tutti i provvedimenti del caso e tutte le procedure sono seguite in modo razionale e scrupoloso. È importante che ogni cittadino mantenga la calma e che tutti noi si contini a rispettare le regole.

“In questi giorni – va avanti Andreuccetti – più che mai stiamo dimostrando di essere una comunità forte ed unita. Ieri sera durante l’Inno nazionale abbiamo messo in campo un sentimento di comunità da far invidia a chiunque. Borgo a Mozzano è forte, sa resistere e ripartire. Ora più di sempre contano il senso di responsabilità e il rispetto delle normative. Non è solo un fatto egoistico quello che viviamo, ma una grande sfida collettiva”.