Rogo nella notte distrugge un supermercato

Un incendio, divampato nella notte per cause in corso di accertamento, ha distrutto il supermercato Coop di via Emilia a Seravezza. Sul posto, per spegnere l’incendio, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco. In corso indagini per stabilire le cause che hanno scatenato il rogo.

Le fiamme hanno interessato alcuni frigo e al momento dell’intervento i locali erano completamente invasi dal fumo.

Dopo aver estinto l’incendio e areato i locali, l’intervento si è concluso intorno alle 3,15. Non risultano, fortunatamente, persone coinvolte.