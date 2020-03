Stabili le condizioni del sindaco di Lucca

Le condizioni del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, sono stabili. Il primo cittadino, ricoverato da ieri sera (15 marzo) nel reparto delle malattie infettive dopo che le sue condizioni erano peggiorate, non è grave. “Grazie a tutti per i tantissimi messaggi ricevuti”, sono le parole trasmesse dal sindaco ai più stretti collaboratori via telefono.

Gli accertamenti fatti nella serata e questa mattina hanno evidenziato che le condizioni di Tambellini, risultato positivo al coronavirus martedì scorso, attualmente non sono preoccupanti e sono stabili. Gli esami hanno mostrato la presenza di una polmonite, per questo motivo i medici hanno deciso di trattenerlo ancora in osservazione e per ulteriori approfondimenti nel reparto di malattie infettive.

Tanti gli auguri di pronta guarigione per il primo cittadino. Tra questi, quelli del Partito democratico regionale della Toscana:”Ti auguriamo di guarire al più presto, la tua comunità ha bisogno di te. Ti siamo vicini e speriamo di avere prima possibile buone notizie”.