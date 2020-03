Badia Pozzeveri piange la morte di Silvano Matteucci

Lutto ad Altopascio per la morte di Silvano Matteucci.

Ad annunciarlo il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio: “Condivido il dolore con gli assessori e i consiglieri comunali – dice – perché a Silvano eravamo legati tutti, così come la sua amata frazione. Da socio fondatore del Comitato paesano di Badia Pozzeveri, del quale ha ricoperto la carica di presidente per tanti anni, ci ha accompagnati, insieme a tutti gli altri animatori di quella bellissima realtà paesana, con le sue cene e le sue occasioni di confronto, di crescita e di divertimento. Sempre presente, sempre impegnato per la parrocchia e per la sua Badia”.

“Una bella persona – dice ancora il sinddaco – a cui la lunga malattia non aveva comunque tolto la voglia di credere in un mondo migliore e di lottare per costruirlo. Ci uniamo alla famiglia in questo momento di dolore e mandiamo un grande abbraccio alla moglie Giuliana, ai figli, ai nipoti, ai parenti e agli amici tutti. Ci mancherai tanto Silvano. Badia, da oggi, è un po’ più triste, così come tutta Altopascio”.

Al cordoglio si unisce l’intera redazione di Lucca in Diretta.