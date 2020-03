Commerciante e appassionato del territorio, Orentano saluta Augusto Andreotti

“È stato per molti anni un commerciante di Orentano, ma il suo nome è legato indissolubilmente alla passione per l’archeologia. Era facile trovarlo immerso negli scavi della nostra zona, a cercare reperti che documentassero il passato ricco di storia che ha contraddistinto il nostro territorio”. Così il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti ricorda Augusto Andreotti, molto conosciuto anche nella Piana di Lucca.

Andreotti è morto oggi (17 marzo) dopo l’aggravarsi delle sue condizioni dopo un incidente avuto lo scorso gennaio.

“È proprio – ricorda Toti – grazie alla sua irrefrenabile voglia di scoprire che è nata la mostra archeologica di Orentano. Il suo lavoro di ricerca è un prezioso dono che ci ha lasciato in eredità. Per questo desidero ricordarlo con un ringraziamento. Grazie Augusto per il tuo attaccamento alla nostra terra. Grazie per la conoscenza che ci hai trasmesso. Grazie per il lavoro intenso col quale ci hai ricordato la bellezza storica dell’ambiente che ci circonda.

Un abbraccio ai familiari”.

Un saluto e un ricordo, oggi, ad Augusto lo dedicano anche i commercianti del Centro commerciale naturale delle frazioni di Castelfranco.

Per le misure per il contenimento del coronavirus, non si potrà celebrare il funerale. E allora l’ultimo saluto è quello degli amici di sempre e di chi lo ha conosciuto, che diventa l’impegno di farlo conoscere a chi non potrà più farlo.