Coronavirus, allarme anche dalla Fials: “Operatori senza adeguate protezioni”

“Il sindacato Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità, ndr) ritiene indispensabile che vengano urgentemente rimodulate le attività territoriali onde ridurre il più possibile in questo periodo di emergenza coronavirus ogni qualsiasi probabilità di diffusione/contagio”. A dirlo è il segretario provinciale Carlo Bartolomei.

“Questo perché gli operatori territoriali – dice – non sono ancora a tutt’oggi dotati dei dispositivi di protezione individuale in linea con il decreto ministeriale.il personale della riabilitazione, coloro che fanno i prelievi a domicilio solo per citare alcuni settori non sono in grado di lavorare in sicurezza. Quindi chiede all’Asl che sia tutelata la sicurezza sul posto di lavoro e vigilerà affinché i preposti si attivino per tale misura entro tempi brevissimi”.