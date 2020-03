Coronavirus, contagiato dipendente del tribunale

Un dipendente del tribunale di Lucca contagiato dal coronavirus. È da oggi (17 marzo) ufficiale la presenza di un ammalato da Covid-19 all’interno della struttura di via Galli Tassi. Altri due, invece, sarebbero sotto osservazione ma al momento si conta un unico caso.

È questo il motivo per cui da domani (18 marzo), in attesa della sanificazione degli ambienti, in tribunale e procura lavorerà solamente una piccolissima parte del personale con tutte le dotazioni di sicurezza necessarie e rispettando i dettami degli ultimi decreti emessi.

L’attività giudiziaria, d’altronde, già da molti giorni è stata ridotta e il decreto Cura Italia prevede anche al suo interno tutte le disposizioni sul lavoro di procure e tribunali e le conseguenti interruzioni dei termini.

La notizia che si è diffusa rapidamente tra il personale ha creato comprensibilmente apprensione, dopo il primo caso che aveva riguardato un giudice onorario del tribunale che era risultato positivo al coronavirus.