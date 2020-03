Coronavirus, morto l’imprenditore di Castelnuovo Guido Guidi

Un altro morto per il coronavirus a Castelnuovo Garfagnana. Si tratta del 72enne Guido Guidi, per tutti il ‘Giubba’ l’imprenditore del settore del turismo (era titolare di un’agenzia di viaggio) morto oggi (17 marzo). È stato il primo caso di contagio a Castelnuovo.

A comunicarlo l’amministrazione comunale che così ricorda Guidi, che nella sua carriera è stato anche presidente della società di calcio: “Oggi Castelnuovo piange per la perdita di Guido Guidi – scrive il sindaco Andrea Tagliasacchi – Purtroppo non ce l’ha fatta. Lascia la sua famiglia e la nostra comunità. L’amministrazione comunale si stringe al dolore dei suoi cari e dei tanti che l’hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come lavoratore. Capace imprenditore è riuscito, sempre in stretto rapporto con la comunità castelnuovese, a realizzare dal nulla una della più importanti imprese di trasporto e turismo della zona”.

“Guido – prosegue la nota – con la sua esperienza umana e professionale è stato un figura che ha rappresentato chi nel dopoguerra è riuscito ad affermarsi con il proprio impegno e le proprie capacità imprenditoriali: da operaio della Valserchio a imprenditore di successo. A nome di tutta la nostra comunità siamo vicini idealmente ai familiari che stanno vivendo questo momento di grande dolore in una situazione drammatica che li priva di una vicinanza fisica. Un abbraccio forte da tutti noi”.