Coronavirus, cinque nuovi contagi a Capannori. Ma c’è il primo guarito

Capannori, quattro nuovi contagiati per il coronavirus. Si tratta di tre donne di 48, 37 e 31 anni e di un uomo di 57 anni, e sono tutti a casa. C’è, però, anche il primo guarito del nostro territorio: un uomo che aveva contratto il coronavirus negli scorsi giorni.

Un altro uomo di Capannori, di 59 anni, è fra i contagiati segnalati dall’Asl Toscana Centro: è ricoverato in buone condizioni all’ospedale di Careggi.

“Come già vi sto dicendo da alcuni giorni, i contagi per ora continueranno a crescere – dice ancora il sindaco – Stando alle indicazioni degli esperti, il picco dovrebbe arrivare fra una decina di giorni, quindi dobbiamo aspettare fine marzo-primi di aprile per vedere il rallentamento dei contagi dovuti alle misure restrittive che stiamo portando avanti. Un rallentamento che sarà la conferma che gli sforzi fatti sono stati utili. Se il numero dei contagiati che hanno bisogno di cure diminuisce, i nostri ospedali potranno continuare a garantire cure adeguate a tutti”.

“Va detta però un’altra cosa – prosegue il sindaco – i comportamenti che stiamo imparando a tenere per salvaguardare la nostra salute e quella delle persone intorno a noi dovremo continuare a portarli avanti ben oltre i primi giorni di aprile, questo dobbiamo averlo chiaro. Se anche la curva discendente dei contagi consentirà al governo di riaprire delle attività, ci saranno comunque delle precauzioni da continuare a seguire. Quindi iniziamo a fare mente locale che per un po’ i cambiamenti che abbiamo adottato in questo mese di marzo ci accompagneranno anche dopo, che per un po’ diventeranno la nostra normalità. Per quanto? Non lo so, molto dipenderà se davvero l’arrivo dell’estate avrà un impatto sul coronavirus e da quanti contagi asintomatici ci sono già stati. Pertanto impariamo in questi giorni a trovare un nostro ritmo, un nostro nuovo stile di vita”.

“Lo so, ci manca il contatto con gli altri, ma lo stiamo facendo per motivi di salute pubblica – conclude – Non esiste motivo migliore per cui limitare le nostre relazioni sociali e impostare per qualche settimana un nuovo modo di fare.

Continuiamo tutti insieme a seguire le regole: torneremo ad abbracciarci più stretto di prima. Tutti insieme possiamo farlo”.