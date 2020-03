Donazione sangue, l’appello ha funzionato: “Ora pensiamo ai prossimi mesi”

A seguito dell’emergenza in corso, nei giorni passati ed anche adesso, si sono ripetuti molteplici appelli alla donazione del sangue ed emocomponenti. La risposta della popolazione, almeno di quella della Piana di Lucca, è stata pronta e veramente massiccia tanto che il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca è stato letteralmente sommerso dai donatori e aspiranti tali.

Secondo il portale Crs (Centro regionale sangue) della Toscana, il portale gestito dai gruppi territoriali dei donatori di sangue, attraverso il quale si effettuano le prenotazioni per le donazioni, da qui alla fine del mese ci sono soltanto 19 posti prenotabili (1 per il 18, 1 per il 27, 7 per il 30 e 5 per il 31 tutti in plasmaferesi mentre per il sangue è prenotabile solo la giornata del 31 per un totale di 4 posti).

Per quanto riguarda invece i nuovi donatori, quelli cioè che non hanno mai donato o non donano più da oltre 24 mesi, il primo appuntamento prenotabile è sabato 2 maggio.

“Sarebbe auspicabile quindi – è il commento dei Fratres di Marlia – di non farsi travolgere dall’emozione e cercare di scaglionare le donazioni perchè, se è vero che al momento il fabbisogno è largamente soddisfatto, non sappiamo ancora come sarà la situazione nei prossimi mesi. Grazie al grande cuore dei donatori, riusciremo a passare indenni anche questa grave emergenza sanitaria che, speriamo, si esaurisca nel più breve tempo possibile”.