Fanno una rimpatriata a Pescaglia: denunciati in sette

Un bilancio pesante, considerando che si tratta di un piccolo paese.

Nel weekend a Pescaglia, infatti, sono state denunciate ben 7 persone che violavano il decreto che impedisce gli spostamenti non legati a motivi di necessità o salute.

A dirlo è il sindaco, Andrea Bonfanti.

“A fronte di tanta gente che ha compreso la gravità della situazione e rispetta le regole – dice – dobbiamo invece registrare che anche domenica sono state denunciate 7 persone che avevano deciso di ritrovarsi per fare una bella rimpatriata e molte sono le segnalazioni che arrivano oggi di persone che girano come se nulla fosse”.

“È inutile – commenta – poi mettere i cuoricini alle immagini dei medici della rianimazione se non si rispetta la regola base: stiamo a casa. Per la nostra salute, per la salute degli altri, per rispetto a chi invece a casa non ci può stare perché lavora negli ospedali, fa il volontario sul 118, tiene aperto un supermercato o una bottega di paese, un’edicola o è costretto a vigilare sul territorio, come la polizia municipale e i carabinieri, a causa di quelli che le regole non le vogliono rispettare”.

“L’emergenza non ha ancora toccato il suo apice – conclude – e meno rispettiamo le regole e più sarà feroce e lunga. Io ho fiducia in voi, dimostratemi che non mi sbaglio. Facciamo tutti la nostra parte e allora davvero andrà tutto bene”.