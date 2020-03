Lutto a Castelnuovo per la morte di Fabio Lucchesi, funzionario in pensione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, persona molto conosciuta a Castelnuovo e in Garfagnana.

“Fabio – ricorda il presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi – aveva appena 70 anni ed era ammalato da un po’ di tempo. Era un galantuomo e un amico. Insieme, con altri amici, abbiamo spesso condiviso la tavola in tante indimenticabili serate trascorse al Pozzo di Giordano e Maurizio. Di buon carattere e di animo generoso, Fabio lascia un bel ricordo e un grande rimpianto fra tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato. Alla famiglia, così duramente colpita da questo grave lutto, porgo le mie più sentite condoglianze”.

Alle condoglianze si unisce anche la redazione tutta de Il Serchio in Diretta.

Da segnalare che il decesso non ha alcun legame sull’attuale emergenza coronavirus in provincia.