Raccolta fondi, oltre 55mila euro per l’ospedale di Castelnuovo

Si è conclusa con un grandissimo successo la raccolta fondi per l’emergenza coronavirus per l’ospedale di Castelnuovo. In soli cinque giorni sono stati donati oltre 55mila ieri e da ieri è partita l’ordinazione dei materiali.

“Grazie alla mascherine, alle visiere e alle tute che in molti ci avete regalato – dicono gli infermieri del nosocomio garfagnino – possiamo dire di essere riusciti a lavorare in sicurezza in questi ultimi giorni. I generi alimentari che ci sono stati recapitati ci hanno allietato i turni infiniti, per non parlare dei disegni dei bambini che ci riempiono il cuore e ci ricaricano quando siamo stanchi e ci sentiamo impotenti”.

“Sotto queste maschere – dicono – anche se dalle foto non si possono vedere, ci sono i nostri sorrisi, ci sono persone che sono grate a tutta la fantastica gente della Garfagnana, una zona che si è dimostrata unita ed estremamente sensibile al problema Covid-19. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo con rendiconti, ordini e quant’altro, in modo di garantire l’assoluta trasparenza”.

“Un applauso enorme – chiude la nota – per la nostra dottoressa Nicole Bosi Picchiotti che in prima persona si è esposta, mettendoci la faccia e promuovendo questa raccolta fondi anche quando alcuni mettevano in dubbio la veridicità e l’onestà di questa iniziativa. Fatevi e facciamoci un applauso”.