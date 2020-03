Tambellini in ospedale, migliorano le condizioni

“Condizioni stabili e non preoccupanti”. Questo il ‘bollettino’ di giornata sulla situazione clinica del sindaco Alessandro Tambellini, comunicata dall’amministrazione.

“È sempre nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Luca – si legge in una nota – per seguire il decorso dell’affezione polmonare dovuta al Covid-19: gli esami di laboratorio segnano un miglioramento. Il primo cittadino non si deve affaticare ma può alzarsi per stare un po’ seduto o andare in bagno”.

“Tambellini – prosegue la nota – segue l’attività della giunta attraverso alcune chat e manda un saluto e un grande ringraziamento a tutti per le centinaia di messaggi di augurio che ha ricevuto”.