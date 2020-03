Boom di fondi per la terapia intensiva, giovani danno via a un’altra raccolta

Emergenza Covid-19, mentre i volontari delle associazioni lucchesi si fanno in quattro per garantire servizi e assistenza alla popolazione in questo particolare momento di crisi, solidarietà e altruismo continuano ad arrivare anche dai cittadini ‘senza divisa’: a dare il via ad un’altra raccolta fondi per la terapia intensiva dell’ospedale San Luca due giovani ragazzi della Piana, che sulla piattaforma GoFundMe hanno creato Tutti insieme contro un unico male.

Il ricavato della raccolta, come spiegano gli ideatori, sarà interamente destinato all’acquisto di beni di prima necessità, in particolare Dpi, per il personale sanitario del reparto messo in ginocchio da questo particolare momento di crisi.

Per donare clicca qui.