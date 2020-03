Coronavirus, morta un’anziana di 80 anni

È Alfredina D’Agnello la terza vittima del coronavirus nella Piana di Lucca. L’80enne di Segromigno in Piano è morta oggi (18 marzo) dopo essere risultata nei giorni scorsi positiva al tampone del coronavirus.

Una morte che ha rattristato la comunità di Segromigno, da settimane ormai in apprensione per il numero di contagi registrati in zona.

La donna si trovava ricoverata al San Luca ed è purtroppo morta nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.

Ad esprimere cordoglio è stata la comunità parrocchiale di Santa Gemma Galgani che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia. Il marito di Alfredina, attualmente, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Luca dopo essere stato contagiato dal virus.

Domani (19 marzo) sarà celebrato senza la presenza di fedeli il funerale.