Coronavirus, muore nota commerciante di Forte dei Marmi

Primo decesso in Versilia per una persona risultata positiva al coronavirus. È morta a 79 anni Daniela Luchetti, nota commerciante di Forte dei Marmi, ma residente nel Comune di Seravezza.

La donna è stata la prima positiva per il virus nel paese della Versilia ed era ricoverata all’ospedale di Livorno. Lascia il marito Piero, con il quale conduceva il noto negozio di ottica in paese.

Dopo la positività della donna tutta la famiglia era stata posta in quarantena. Altri della famiglia sono poi risultati positivi al virus ma non sono in condizioni preoccupanti.

“In momenti come questi – è il commento del Comune di Forte dei Marmi – non ci sono parole sufficienti a colmare il dolore per la perdita della nostra cara concittadina Daniela. L’unica cosa che possiamo fare e faremo fin da subito è di stringerci tutti intorno alla famiglia per supportarla e confortarla in ogni modo. Insieme, come amministrazione e soprattutto come comunità”.