Coronavirus, nuovo caso a Barga: salgono a due i positivi

Sale a due il numero dei positivi al coronavirus nel comune di Barga. Dopo il primo caso di domenica scorsa arriva stamani (18 marzo) la conferma di un secondo tampone risultato positivo al Covid19.

Ne ha dato comunicazione l’Asl al Comune di Barga, informando anche che è stato attivato il protocollo per individuare persone a rischio o che debbano essere sottoposte alla misure della quarantena.

Il sindaco Caterina Campani ha invitato ad evitare allarmismi ma ha rinnovato l’appello a non uscire di casa se non per motivi di vera necessità.