Denunciato per la passeggiata in Fillungo: “Me lo ha ordinato il medico”

E’ stato fermato in via Fillungo mentre passeggiava, da una pattuglia della polizia che stava controllando il territorio per verificare il rispetto delle misure contro il contagio del coronavirus ed è finito nei guai, nel tardo pomeriggio di oggi (18 marzo).

La polizia ha denunciato l’uomo di 47 anni perché, alla richiesta di giustificazione, ha riferito agli agenti che stava passeggiando perchè glielo aveva ordinato il medico, ma alla richiesta del numero di telefono del dottore, ha dichiarato di non conoscerlo. gli agenti gli hanno chiesto di compilare l’autocertificazione, e a quel punto, intuendo che per lui si stava mettendo male, ha corretto il tiro riferendo che “il medico mi ha detto che è consentito passeggiare”.

Tra l’altro l’uomo si trovava distante dalla propria abitazione, per cui gli agenti, vista la superficialità e irresponsabilità del comportamento, lo hanno denunciato ai sensi dell’articolo 650.