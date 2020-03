Insegnante positiva al coronavirus: “Sto bene”

Una insegnante di scuola primaria residente a Coreglia è risultata positiva al coronavirus. A darne notizia è la donna stessa, con un messaggio su Facebook.

Come racconta la docente, che lavora in un istituto comprensivo della Valle del Serchio, tutto è iniziato con la febbre alta: “So che diversi di voi si sono preoccupati per me. Ieri sera – spiega -, in seguito ad una febbrata, mi è stato fatto un tampone, che purtroppo è risultato positivo. Mi sento di comunicarlo. Io sto abbastanza bene. Farò e faremo tutto ciò che è necessario”.

A Coreglia il primo contagiato era stato un uomo di Piano di Coreglia e qualche giorno dopo anche il suo bambino di 10 anni era risultato positivo.