Lucca, i casi aumentano del 25%. Raspini: “La situazione sta peggiorando”

L'aggiornamento dell'assessore alla Protezione Civile Francesco Raspini.Gli ultimi dati ci dicono che nel comune di Lucca ci sono 35 casi confermati positivi al Coronavirus, di cui 16 sottoposti a ricovero in Ospedale. Ieri sera erano 28, con 14 persone ricoverate. Questo significa che nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati di 7 persone, pari al 25 per cento per un singolo giorno. I numeri ci dicono una cosa sola: la situazione sta peggiorando, la curva sta crescendo, il numero dei contagiati e dei casi positivi non si arresta, ma arriverà al momento di picco tra questa e la prossima settimana. Non ci possiamo permettere che la crescita dei contagi aumenti a questi ritmi per molti giorni ancora, perché come unica, drammatica e diretta conseguenza avremmo il collasso della rete ospedaliera in Toscana e nel nostro territorio.L'obiettivo di tutti deve essere soltanto uno: limitare la diffusione del contagio. Per farlo possiamo solo rispettare le regole che ci vengono indicate dal Governo. Una, la più importante, su tutte: restare a casa. Serve l’aiuto di tutti. Aiutateci a diffondere il messaggio. Insieme ce la possiamo fare.Hai un dubbio? Oppure sei in quarantena e hai bisogno di assistenza? Necessiti di aiuto perché ti trovi in difficoltà economica? Chiama il Centro operativo comunale di Protezione Civile: 0583.409061.📲📱Per aggiornamenti è possibile registrarsi al canale ufficiale Telegram del Comune di Lucca. Scarica l'app Telegram,collegati a questo link https://t.me/comunelucca e clicca su“unisciti".💻☎Per registrarsi al nuovo portale della Protezione Civile del Comune di Lucca, cliccare qui: www.comune.lucca.it/infopop