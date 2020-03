Opposizione: “Niente protezioni al pronto soccorso, infermiere contagiato”

“Chi entra nell’area isolamento del pronto soccorso dell’ospedale San Luca, non ha le protezioni come in foto, infatti sono terminate le tute protettive“. Questa segnalazione è stata inviata da alcuni operatori sanitari ai gruppi consiliari di opposizione al Comune di Lucca, che sono stati contattati per renderla nota.

“Ci viene riferito inoltre che ci sarebbe un primo infermiere positivo al Coronavirus, e che c’è forte preoccupazione ad entrare nell’area isolamento per la mancanza di protezioni”.

“Questo grave fatto – affermano dall’opposizione – accadrebbe nonostante le dichiarazioni rilasciate dell’assessore Raspini in una nota pubblicata dai mass media in data 16 marzo, a proposito di medici e infermieri del San Luca che recitava testualmente: ‘Ma li dobbiamo anche difendere mettendo loro a disposizione i dispositivi di protezione fondamentali per non ammalarsi'”.

I consiglieri di opposizione concludono la nota con un accorato appello ”Chiediamo alle autorità di verificare l’emergenza e intervenire urgentemente“. Questa segnalazione i gruppi consiliari di opposizione hanno provveduto ad inoltrarla al prefetto di Lucca.