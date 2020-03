Capannori, il sindaco Menesini: “I contagi sono destinati ad aumentare ancora”

I nuovi tamponi positivi aumenteranno, perché “il picco dobbiamo ancora raggiungerlo”. Lo dice il sindaco di Capannori Luca Menesini, spiegando che l’aumento dei casi sarà dovuto all’effetto “delle uscite e delle relazioni sociali tenute 15-20 giorni fa e il picco dobbiamo ancora raggiungerlo. Teniamo duro: i divieti saranno prorogati (molto probabilmente nel fine settimana o inizio della prossima arriva un nuovo decreto)”.

“Cari cittadini, care cittadine – spiega Menesini – bisogna fare chiarezza sulla situazione legata al Coronavirus, sennò finisce che si esasperano gli animi e poi non si arriva all’obiettivo di ridurre i contagi da Covid-19“.

“Allora – prosegue -: il picco di contagi non è stato ancora raggiunto nè in Italia, nè in Toscana. Cosa vuol dire? Che in questi giorni avremo sempre più tamponi con esito positivo. E voi direte ma perché se sono chiuso in casa?: la risposta è perché siamo chiusi in casa dal 12 marzo (a parte i pochi che hanno iniziato prima), ovvero solo da 8 giorni. I tamponi positivi di oggi provengono dalle tante relazioni sociali che le persone hanno avuto nelle scorse settimane, giorni di febbraio inclusi. Vi ricordo che il virus ha un’incubazione di 14 giorni e i tamponi non vengono fatti appena uno ha una febbretta. Quindi oggi abbiamo tamponi positivi di persone che magari sono in casa con febbre già da una settimana”.

“Gli effetti dell’ultimo decreto del Governo cioè di quello che ha chiuso bar e ristoranti e che ha detto che si può uscire solo per 3 motivi (lavoro, salute e comprovata necessità) si vedranno a fine marzo – commenta il sindaco -. Ed è anche il motivo per cui c’è da aspettarsi a giorni un nuovo decreto che proroga i divieti oggi in vigore (e se le trasgressioni continueranno a essere numerose, pure inaspriti). Per cui non pensiamo che quello che stiamo facendo adesso non serve, perché serve. È l’unico modo per contrastare il virus: stare a casa e azzerare totalmente le relazioni con gli altri (fisiche, potete invece videochiamarvi a gogo)”.

“È fondamentale rispettare le regole – avverte -. Questa settimana e le prossime saranno decisive. C’è bisogno del contributo di tutti. Facciamolo per noi stessi, per le persone a cui teniamo. Per i nostri figli, che hanno diritto a tornare a giocare con gli altri bambini. Per i nostri nonni, che ci danno sempre un aiuto prezioso. Facciamolo perché ogni vita ha valore, perché siamo un grande Paese e perché vogliamo tornare a vivere. Per tornare a vivere domani, oggi dobbiamo rinunciare. Lo stiamo facendo tutti, nessuno di noi è solo. Insieme possiamo farcela”.