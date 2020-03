Coreglia, campane a festa contro il virus

Campane a festa alle 21 a Coreglia. E’ l’iniziativa del parroco don Nando Ottaviani per vincere l’ansia da coronavirus e far ritrovare alla comunità un senso concreto di unità.

Il prete “social”, divenuto ormai noto per le sue dirette e i video su Facebook, oltre che per le sue posizioni di tolleranza e accoglienza nei confronti delle minoranze, decide di lanciare una nuova iniziativa per la comunità di fedeli dove si contano almeno tre contagiati dal coronavirus.

Questa sera (19 marzo) alle 21 don Nando reciterà il rosario e farà suonare la campane a festa in onore di San Giuseppe.