Coronavirus, primo caso positivo a San Romano in Garfagnana

Un nuovo caso di coronavirus anche San Romano in Garfagnana. La diagnosi è di questa sera (19 marzo). Alla persona è stata diagnosticata una grave forma di polmonite e poi il tampone è risultato positivo.

“Auguriamo a lui ed alla sua famiglia – dice il sindaco Raffaella Mariani – di superare questo momento difficile e siamo loro vicini con affetto. L’amministrazione comunale sta provvedendo a mettere in atto tutte le procedure previste dai provvedimenti nazionali e dalla Regione Toscana. Ad ognuno di voi è richiesto di prestare massima attenzione alle prescrizioni date circa isolamento, igiene e sanificazione e di collaborare per evitare rischi per la vostra ed altrui salute”.

“Occorre responsabilità – è l’appello del sindaco – Facciamo appello alla vostra sensibilità. Rimanete a casa e abbiate cura di voi e di chi vi circonda. Allo stesso tempo, anche sapendo di farci vostri interpreti vogliamo ringraziare tutti gli operatori della sanità ed i volontari che ci stanno assistendo senza tregua con competenza e dedizione”.