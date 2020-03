Coronavirus, quattro nuovi morti in provincia di Lucca. Sono 25 i tamponi positivi in più da ieri

Sono 25 i casi in più di coronavirus in provincia di Lucca da ieri a oggi. A comunicarlo è la regione nel suo bollettino quotidiano.

Impennata dei decessi, che passano da 22 a 38 in Regione. Fra questi cinque sono della provincia di Lucca: una donna di 81 anni di Lucca, una donna di 80 anni di Capannori, un uomo di 82 anni di Porcari, una donna di 78 anni di Forte dei Marmi, un uomo di 78 anni di Stazzema e un uomo di 81 anni di Viareggio. In serata, inoltre, si è diffusa la voce di un nuovo decesso causa Covid-19 all’ospedale San Luca i cui dati verranno comunicati domani nel bollettino ufficiale.

Di due di questi decessi, la donna di Segromigno e la commerciante di Forte dei Marmi era stata già data notizia nella giornata di ieri.

Quanto ai dati territoriali sono da segnalare oggi (19 marzo) 5 nuovi casi nel territorio comunale di Lucca, nessuno dei quali ricoverato, un altro nella Piana di Lucca (ma nessun caso si è verificato a Capannori), 4 a Pieve Fosciana, 2 a Barga e 6 a Castelnuovo Garfagnana (paese che arriva a un totale di 18).

Sono otto, invece, i nuovi tamponi positivi in Versilia. Tre di questi sono di Viareggio, tre di Pietrasanta (due ricoverati in ospedale), uno a Forte dei Marmi e uno a Seravezza.



Sono in tutto 152 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 1482 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 17 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 8 guarigioni cliniche e 38 i decessi: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1419.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 679, di cui 178 in terapia intensiva.

Di 1.482 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 349 Firenze, 145 Pistoia, 70 Prato (totale Asl centro: 564), 230 Lucca, 200 Massa-Carrara, 146 Pisa, 62 Livorno (totale Asl nord ovest: 638), 89 Grosseto, 78 Siena, 113 Arezzo (totale sud est: 280).

Dall’1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 8.873 tamponi, su 7.871 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 7.433 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 2.040 nella Asl centro, 2.832 nella Asl nord ovest, 2.561 nella Asl sud est.