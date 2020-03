Morto il padre del governatore della Toscana Rossi

Lutto per il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. È morto il padre, Angiolo Rossi, aveva 92 anni.

Su Facebook il toccante ricordo del governatore: “È stato mezzadro, bracciante e camionista, un lavoratore instancabile – ha scritto Rossi -. Era un uomo bello e forte.

Antifascista e comunista italiano. È stato un padre generoso e rispettoso delle mie scelte. Ringrazio, con ammirazione, gli operatori sanitari dell’ospedale Lotti, il medico di famiglia, i volontari e tutti coloro che lo hanno assistito e aiutato. Ringrazio Graziana che gli è stata vicina in questi ultimi anni”.

A Rossi arrivano le condoglianze dei vertici toscani di Forza Italia, in particolare del coordinatore regionale Stefano Mugnai e del capogruppo in consiglio regionale Maurizio Marchetti: “Apprendiamo della scomparsa del padre del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Gli rivolgiamo i nostri sensi di cordoglio per questa perdita dura che avviene in un momento durissimo e in una giornata così particolare come la festa del papà”.